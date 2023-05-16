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НовостиОбщество16 мая 2023 6:49

В Чувашии отменен режим повышенной готовности по коронавирусу

О решении объявил глава республики
Адам САГАЛ
Минздраву Чувашии необходимо продолжить контроль за заболеваемостью

Минздраву Чувашии необходимо продолжить контроль за заболеваемостью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чувашии отменен режим повышенной готовности, который был объявлен в связи с угрозой распространения коронавируса в марте 2020 года. Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. О нем объявил глава республики Олег Николаев.

- Это не значит, что мы снижаем внимание к этой болезни. Минздраву Чувашии необходимо продолжить контроль за заболеваемостью и принятием необходимых мер в случае ее вероятного роста, - подчеркнул руководитель.

Ранее мы сообщали, что после завершения пандемии в Татарстане остались рекомендательные меры по коронавирусу.

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