В Казани состоялась презентация книги бывшего американского разведчика Скотта Риттера

Риттер был участником одной из проверяющих групп на территории Советского Союза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер презентовал свою книгу «Гонка разоружений». В ней повествуется о реализации договора о разоружении между Советским Союзом и Соединенными Штатами глазами очевидца — Риттер был участником одной из проверяющих групп на территории Советского Союза.

- Книга рассказывает об особом времени в мировой истории и моей жизни. Если бы не был заключен договор о разоружении тогда, то никто бы из нас сейчас не был жив, – заявил автор.

Пока Риттер был в СССР, он осознал, что в стране живут обычные люди. Его представление о якобы враждебном народе перевернула ситуация, когда советский инженер пригласил его праздновать Новый год вместе со своей семьей.

Ранее мы сообщали, что бывший разведчик из США Скотт Риттер посетил Свияжск.

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