Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 4:58

В Казани состоялась презентация книги бывшего американского разведчика Скотта Риттера

В ней повествуется о реализации договора о разоружении между СССР и США
Адам САГАЛ
Риттер был участником одной из проверяющих групп на территории Советского Союза

Риттер был участником одной из проверяющих групп на территории Советского Союза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер презентовал свою книгу «Гонка разоружений». В ней повествуется о реализации договора о разоружении между Советским Союзом и Соединенными Штатами глазами очевидца — Риттер был участником одной из проверяющих групп на территории Советского Союза.

- Книга рассказывает об особом времени в мировой истории и моей жизни. Если бы не был заключен договор о разоружении тогда, то никто бы из нас сейчас не был жив, – заявил автор.

Пока Риттер был в СССР, он осознал, что в стране живут обычные люди. Его представление о якобы враждебном народе перевернула ситуация, когда советский инженер пригласил его праздновать Новый год вместе со своей семьей.

Ранее мы сообщали, что бывший разведчик из США Скотт Риттер посетил Свияжск.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram