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НовостиОбщество16 мая 2023 4:49

В Татарстане суд отказал в аресте земель около моста Миллениум

Дело рассматривал Арбитражный суд
Адам САГАЛ
Решение Арбитражного суда: запретить Росреестру регистрировать недвижимость или совершать другие действия в отношении указанных участков

Решение Арбитражного суда: запретить Росреестру регистрировать недвижимость или совершать другие действия в отношении указанных участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арбитражный суд Татарстана поступил иск от исполкома Казани относительно гостиниц-долгостроев около моста Миллениум.

Администрация требует запретить республиканскому управлению Росреестра регистрировать земельные участки вдоль моста. Кроме этого, исполком просит арестовать указанные территории в Ново-Савиновском районе.

Ответчиком по делу выступает АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники „Кварт“». В перечне требований также признание восьми долгостроев самовольными постройками, требование снести объекты за свой счет в течение трех месяцев и взыскать 25 тысяч рублей «за каждый день неисполнения судебного акта с момента вступления в законную силу и до его фактического исполнения».

Решение Арбитражного суда: запретить Росреестру регистрировать недвижимость или совершать другие действия в отношении указанных участков. А вот в аресте земли около моста в суде отказали.

Ранее мы сообщали, что учредителя топливной компании осудили за организацию незаконной заправки в Татарстане.

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