Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии в середине недели прогнозируется 25 градусов тепла, сообщают синоптики Гидрометцентра. Однако ближе к выходным вновь похолодает.

Так, со вторника в Чувашской республике ожидается потепление. Воздух прогреется до 18-23 градусов, однако в некоторых районах прогнозируются кратковременные осадки. В среду, 18 мая, станет по-летнему тепло: до +25 градусов, дождей не предвидится.

Ближе к выходным столбик термометра в Чувашии снова опустится до отметки в 13-17 градусов. В субботу возможны небольшие осадки.

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