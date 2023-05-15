Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашской Республике смертность превышает рождаемость в 1,6 раза. Результаты 1 квартала текущего года обнародовала Федеральная служба государственной статистики.

Выяснилось, что за первые три месяца 2023 года в Чувашии появилось на свет 2328 новорожденных, а скончались 3723 жителя республики. С января по март, таким образом, население региона уменьшилось на 1395 человек.

В Чувашии на сегодняшний день наблюдается снижение смертности на 20%, рождаемости – на 4,5%. Об этом говорит сравнительная характеристика с показателями за аналогичный период 2022 года. Отмечается также, что в этом году в республике выросло количество разводов и уменьшилось число браков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram