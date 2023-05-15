Умерла Ирина Мушкина, заслуженный работник культуры Татарстана, журналист

Ирина Мушкина 27 лет посвятила работе в СМИ. Фото: «Республика Татарстан»

В понедельник, 15 мая, на 62-ом году жизни не стало заслуженного работника культуры Татарстана, журналиста Ирины Мушкиной. Об утрате сообщает пресс-служба Госсовета республики.

Ирина Мушкина работала в таких изданиях, как «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Коммерсантъ», «Женщина», «Сам хозяин» и «Выбор». Она посвятила работе в СМИ – 27 лет, а ее журналистские материалы не раз занимали призовые места в региональных конкурсах.

О дате и месте прощания будет известно позже. Редакция «Комсомольской правды» в Казани выражает соболезнования родным и близким Ирины Мушкиной.

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