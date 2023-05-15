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НовостиОбщество15 мая 2023 12:57

В Набережных Челнах врачи спасли от ампутации почти полностью оторванную стопу

Ногу 19-летнего парня затянуло в работающий мотоблок
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пациент перенес две операции.

Пациент перенес две операции.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Травматологи БСМП Набережных Челнов спасли от ампутации почти полностью оторванную стопу. Ее чуть было не лишился 19-летний житель Тукаевского района. Он управлял мотоблоком у себя на участке, как вдруг его ногу затянуло во фрезу работающей техники.

Вытащить ногу самостоятельно он не смог. Тогда на помощь к нему вызвали спасателей, которые при помощи специальных инструментов вызволили ногу пострадавшего и передали молодого человека в бригаде «скорой».

Пациент получил тяжелейшую травму. У него диагностировали неполный травматический отрыв нижней конечности с вывихом стопы. В ране виднелись практически обнаженные большеберцовые кости. Была высокая угроза потери стопы, так как пострадал сосудисто-нервный пучок, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением БСМП Набережных Челнов Альберт Кутявин.

Пациент перенес две операции, благодаря которым стопу удалось сохранить. Сейчас ногу зафиксировали в специальном аппарате, чтобы конечность скорее восстановилась. Затем пациента ждет амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба БСМП Набережных Челнов.

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