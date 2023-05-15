В центре Казани вместо бывшей фабрики «Заря» построят семь жилых домов

Дома будут высотой не более восьми этажей, так как это отграничено проектом зоны охраны Казанского Кремля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Градостроительная комиссия при президенте Татарстана утвердила проект застройки территории бывшей кондитерской фабрики «Заря». Напомним, много лет назад ее здание было снесено, и там образовался пустырь, который до конца так и не был освоен, хотя речь идет о территории в центре Казани.

Теперь там, на площади 1,8 гектара появиться новый жилой комплекс из семи многоквартирных домов до восьми этажей каждый. Их высота отграничена проектом зоны охраны Казанского Кремля. В будущем комплексе 80% площадей запланированы под квартиры, а остальные 20% - под офисные и коммерческие помещения. Также, в проекте предусмотрена организация автомобильной парковки на 450 мест, сообщает «Бизнесс-Онлайн».

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