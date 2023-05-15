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НовостиОбщество15 мая 2023 10:31

В центре Казани вместо бывшей фабрики «Заря» построят семь жилых домов

Новый жилой комплекс возведут на площади 1,8 гектара
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Дома будут высотой не более восьми этажей, так как это отграничено проектом зоны охраны Казанского Кремля.

Дома будут высотой не более восьми этажей, так как это отграничено проектом зоны охраны Казанского Кремля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Градостроительная комиссия при президенте Татарстана утвердила проект застройки территории бывшей кондитерской фабрики «Заря». Напомним, много лет назад ее здание было снесено, и там образовался пустырь, который до конца так и не был освоен, хотя речь идет о территории в центре Казани.

Теперь там, на площади 1,8 гектара появиться новый жилой комплекс из семи многоквартирных домов до восьми этажей каждый. Их высота отграничена проектом зоны охраны Казанского Кремля. В будущем комплексе 80% площадей запланированы под квартиры, а остальные 20% - под офисные и коммерческие помещения. Также, в проекте предусмотрена организация автомобильной парковки на 450 мест, сообщает «Бизнесс-Онлайн».

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