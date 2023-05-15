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НовостиОбщество15 мая 2023 10:12

В Казани на улице полиция задержала пьяного мужчину с пистолетом

О странном прохожем правоохранителям сообщили горожане
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Задержанного доставили в отделение полиции, а найденный у него пистолет отправили на экспертизу.

Задержанного доставили в отделение полиции, а найденный у него пистолет отправили на экспертизу.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестно, что подвигло 46-летнего мужчину взять пневматический пистолет и выйти с ним наперевес прогуляться по улицам Казани. Прохожие заметили его пьяным во дворе одного из домов по улице Фучика. Они сообщили о странном мужчине в полицию. Правоохранители оперативно среагировали и выехали по указанному адресу. Там они обнаружили возмутителя беспокойства. Мужчина действительно был пьян и ходил по улице с пистолетом. Его задержали и доставили в ближайшее отделение полиции.

Там в отношении мужчины для начала составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Далее у него изъяли пистолет и отправили его на экспертизу.

- По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД Татарстана.

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