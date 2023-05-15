Бывший разведчик из США Скотт Риттер посетил Татарстан

Скотт Риттер посетил Успенский сбор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остров-град Свияжск, который расположен недалеко от столицы Татарстана, посетил американский военный эксперт, отставной морпех-разведчик Скотт Риттер. Вместе со своей дочерью Викторией он совершает большое путешествие по России. Эксперт побывал в Ижевске и Новосибирске. Казань стала третьей точкой его маршрута.

Скотт Риттер посетил Успенский сбор, музей археологического дерева «Татарская слободка», музей Гражданской войны, пишет «Российская газета».

Примечательно, что дочь эксперта из США по матери грузинка и православная. В Свияжске она познакомилась со своим земляком, который открыл в Татарстане свою хачапурную. Она поговорила с ним по-грузински.

Ранее мы сообщали, что для гостей KazanForum проведут экскурсии по старой Казани и Свияжску.

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