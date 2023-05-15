Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства в Челнах

Вильданов с 2014 работает в исполкоме. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах 32-летний Руслан Вильданов назначен начальником управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Вильданов с 2014 работает в исполкоме – в управлении по делам молодежи, управлении по контролю за использованием земель, в АТИ. В последние годы трудился помощником руководителя исполкома.

- Есть управленческий опыт, работа сложная. Желаем вам успехов. Коллеги, прошу поддержать, - отметил Наиль Магдеев.

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