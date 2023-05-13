Глава Татарстана призвал провести KazanForum на высоком уровне

В Татарстан прибудет много гостей. Фото: пресс-служба раиса РТ

Мероприятия в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», которые запланированы в ближайшее время, нужно провести на самом высоком уровне. К этому призвал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель особо отметил, что серьезного отношения требует обеспечение безопасности. Большая ответственность находится на правоохранительную систему и МЧС.

Минниханов подчеркнул, что в Татарстан прибудет много гостей, причем не только из регионов страны, но и из зарубежных стран.

Ранее Минниханов поручил не принимать некачественную работу по программе «Наш двор».

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