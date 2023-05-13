В Татарстане прокуратура проверяет информацию об избиении ребенка в детсаду

Казанцы заявили, что их дети зачастую возвращаются домой с синяками и ссадинами из этого учреждения Фото: принтскрин видео.

В Татарстане прокуратура проводит проверку информации об избиении ребенка в детсаду Казани. Надзорные мероприятия проводят сотрудники прокуратуры Приволжского района города. По их итогам будет решен вопрос о мерах реагирования.

Ранее в соцсетях сообщили, что частном детском саду Казани воспитательница избила ребенка из-за кашля. Родители заявили, что педагог решила снять на видео как проходит занятие у детей и прислать это видео в чат, но одна из девочек нарушила атмосферу занятия своим кашлем, поэтому ее наказали ударом локтя по голове.

Казанцы заявили, что их дети зачастую возвращаются домой с синяками и ссадинами. Мать избитой девочки не намерена прощать воспитателя, она хочет передать видео, где запечатлен момент удара, в правоохранительные органы. Уточняется, что воспитательница уже предложила денежную компенсацию маме пострадавшей девочки.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане отдали под суд экс-воспитательницу детсада, которая била по лицу двухлетнюю девочку.

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