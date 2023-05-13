Художник из Нижнекамска написал портрет главы Татарстана нефтью

В Москве 13 мая открывается выставка художника. Автор картины: Кристиан Апостол

В Москве 13 мая открывается выставка художника из Нижнекамска Кристиана Апостола. Будет представлено 10 картин в необычной технике – они написаны сырой нефтью. Среди работ - портрет главы Татарстана Рустама Минниханова.

- Портрет нашего уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова. Желаем ему здоровья богатырского, сил и поддержки окружения, - рассказал о работе художник.

После выставки в Москве Кристиан планирует показать свои работы в Китае. А портрет лидера республики художник мечтает вручить лично Рустаму Минниханову.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани девушка обнажилась для позирования художнику.

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