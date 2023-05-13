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НовостиЭкономика13 мая 2023 7:40

Украина ввела санкции против 29 компаний Татарстана

Всего в перечне 200 предприятий России
Адам САГАЛ
Документ размещен на сайте украинского лидера

Документ размещен на сайте украинского лидера

Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина ввела санкции против 200 российских оборонных компаний, среди них есть и 29 предприятий Татарстана. Соответствующий документ размещен на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

В санкционном перечне значатся швейная фабрика Бугульма, Мамадышский промкомбинат, Чистопольский часовой завод «Восток», Актанышский агрегатный завод, Нижнекамский завод технического углерода, производства запчастей, комплектующих для транспорта и другой техники.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане у жены чиновника обнаружили ценные бумаги 25 иностранных компаний.

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