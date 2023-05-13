Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2023 8:57

Гособвинителем по делу Ильшата Гафурова выступит Милана Дигаева

Экс-ректор был арестован в 2021 году
Адам САГАЛ
Гафуров вину не признает

Гафуров вину не признает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Савеловском районном суде Москвы стартовало рассмотрение дела в отношении экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Гособвинителем выступает прокурор Милана Дигаева. Она участвовала в процессах по делам в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и американца Пола Уилана, обвиненного в шпионаже.

Ильшат Гафуров был арестован в декабре 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к приготовлению и к убийству елабужского бизнесмена. Экс-ректор вину не признает.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане задержана замминистра строительства республики Элеонора Абубакирова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram