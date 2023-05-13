Гособвинителем по делу Ильшата Гафурова выступит Милана Дигаева

Гафуров вину не признает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Савеловском районном суде Москвы стартовало рассмотрение дела в отношении экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Гособвинителем выступает прокурор Милана Дигаева. Она участвовала в процессах по делам в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и американца Пола Уилана, обвиненного в шпионаже.

Ильшат Гафуров был арестован в декабре 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к приготовлению и к убийству елабужского бизнесмена. Экс-ректор вину не признает.

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