В Набережных Челнах на месяц перекроют проспект Вахитова

Ремонт планируют завершить до 15 июня. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах с 13 мая на месяц будет перекрыта часть проспекта Вахитова. Речь идет об участке в направлении заводов. Причина – ремонтные работы.

Водителям предлагают проехать участок по местной дороге со стороны 1-го комплекса. Ремонт планируют завершить до 15 июня. Дорога по проспекту Вахитова со стороны 30-го комплекса будет открыта для проезда.

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