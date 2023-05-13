ФК «КАМАЗ» обыграл на домашнем поле команду «Шинник»

Теперь у ФК «КАМАЗ» 41 очко. Фото: ФК "КАМАЗ"

Футбольный клуб «КАМАЗ» обыграл ярославский «Шинник» в рамках чемпионата Первой лиги. Поединок состоялся на домашнем поле. Единственный гол в матче гости забили в свои ворота.

В первом тайме камазовцы были очень активны – они обрушили на ворота соперников массу атак. Ярославцы защищались достойно, поэтому открыть счет не удалось.

Во втором игровом отрезке челнинцы снова были активны. В атаку пошел Александр Гаглоев – его прострел рикошетом от груди защитника «Шинника» Евгения Осипова влетел в ворота гостей. Итоговый счет 1:0.

Теперь у ФК «КАМАЗ» 41 очко. Следующий матч челнинцы проведут в Уфе против одноименной команды.

Ранее мы сообщали, что казанский УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче финальной серии плей-офф.

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