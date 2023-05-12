Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани снесут здание бывшего клинического противотуберкулезного диспансера. Такой тендер появился на сайте госзакупок. Заявки на участие в нем можно подать до 18 мая этого года. Снос, разработку документации и капремонт подрядчикам предлагают выполнить за 59,5 миллионов рублей.

Документы по демонтажу здания по адресу Шаляпина, 20 должны быть подготовлены до 15 сентября. Планируется, что на этом месте появится лаборатория Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера.

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