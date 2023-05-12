Нападающий казанского «Зенита» проведет зарядку для 1200 жителей Татарстана

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нападающий казанского «Зенита» и сборной России, заслуженный мастер спорта России Максим Михайлов проведет зарядку для 1200 жителей Татарстана. Она состоится 13 мая в парке Горького на площадке у спортивного комплекса «Трудовые резервы». Начало спортивного мероприятия в 10.00.

Для участников будут организованы мастер-классы, тренинги, соревнования. Кроме того, татарстанцы смогут сдать нормы ГТО, а также проверить показатели своей массы тела, содержания сахара в крови и многое другое.

Организаторами акции являются Казанский государственный медицинский университет и движение «Волонтеры — медики Татарстана».

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