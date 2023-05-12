Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане отметят праздник «Изге Болгар жыены», посвященный годовщине с официального принятия Ислама Волжской Буогарией. Он пройдет 21 мая в древнем городе Болгар и станет кульминацией культурной программы ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum — 2023».

В празднике примут участие более тысячи делегатов Всероссийского форума религиозных деятелей из 72 субъектов России. В общей сложности организаторы ждут более 40 тысяч гостей.

Участники смогут посетить выставку реликвий пророка Маххамеда, которая проводится по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Также в этот день пройдет коллективный намаз. Кроме того, гостей праздника ждет насыщенная программа, концерты, ярмарки, выставки и многое другое.

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