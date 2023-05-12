Фото: tatarstan.ru

Татарстан планирует развивать сотрудничество со Шри-Ланкой. Такая возможность была высказана в ходе встречи главы республики Рустама Минниханова и чрезвычайного и полномочного посла Шри-Ланки в РФ Джаниты Абейвикремы Лиянаге.

По словам раиса Татарстана, отношения между странами всегда были теплыми и развивались в конструктивном русле. Более того, Шри-Ланка — это одно из любимых направлений татарстанских туристов. Минниханов добавил, что до этого момента уровень экономического сотрудничества оставался невысоким, но в прошлом году товарооборот вырос до 36 миллионов долларов.

Страны планируют развивать отношения в сфере науки, культуры, спорта и туризма, а также в сфере промышленности. Например, Шри-Ланка готова закупать в России удобрения.

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