Министерство культуры Чувашии объявило конкурс на миллионные гранты

Фото: Даниил ОПАРИН

В Чувашии объявили конкурс творческих проектов профессиональных коллективов, победители которого получат миллионные гранты. О начале отбора заявок рассказали в пресс-службе республиканского Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела.

Всего запланировано шесть грантов, два из них – 5-милионные, два – 2-миллионных, сумма еще двух составляет 1 миллион.

Стоит отметить, гранты на реализацию творческих проектов выдаются на безвозвратной и безвозмездной основе. Поучаствовать в конкурсе могут бюджетные и автономные организации, деятельность которых связана с искусством, музейным делом и народным творчеством.

Заявки принимаются с 12 мая до 14 июня.

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