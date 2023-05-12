ФОТО: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов возложил на Асгата Сафарова ответственность за доверие жителей Татарстана к Президенту России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Республики. Подписан документ вчерашним днем, 11 мая, главой РТ Миннихановым.

Так, согласно распоряжению, в уже существующий республиканский указ «Об утверждении перечня координаторов мероприятий по достижению национальных целей развития Российской Федерации» будут внесены изменения. Координатором этих мероприятий стал Асгат Сафаров, руководитель администрации Раиса Республики Татарстан.

Из распоряжения следует, что уровень доверия к Президенту России является показателем оценки эффективности деятельности власти в субъектах РФ.

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