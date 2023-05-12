В Чебоксарах угарным газом отравились женщина и дети – 9-летний мальчик погиб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах угарным газом отравились женщина и дети – 9-летний ребенок погиб. Об этом сообщает Следственный комитет Чувашии. Мать и 19-летний брат погибшего ребенка госпитализированы.

12 мая утром в квартире одного из домов на улице Ярославская в Чебоксарах произошла трагедия. Без признаков жизни обнаружили 9-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок погиб от отравления угарным газом.

Его мать 1984 года рождения, а также 19-летний брат с места происшествия доставлены в больницу. Парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время в доме на Ярославского работает следственная группа. Сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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