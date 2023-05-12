Библиотека была построена в 1989 году. Фото: @mironov_kzn

В Казани на улице Баруди завершается модернизация библиотеки №27. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Рабочие в детском зале собрали книжные шкафы, установили декор на стенах. А во взрослой части идет сбор мебели и дизайнеры выбирают цветовое решения для отделки стен. Фасад здания обновили в стилистике музыкальной школы, которая находится по соседству.

Отметим, библиотека была построена в 1989 году. За этот промежуток времени помещение ни разу не обновляли. К ремонту приступили лишь в 2022 году, а завершат его к 1 июня.

Напомним, 24 мая в музеи «Казанского Кремля» можно будет попасть бесплатно.

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