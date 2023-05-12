Казанские баскетболисты стали чемпионами Татарстана среди юниоров

Фото: Федерация баскетбола РТ

В Нижнекамске с 4 по 7 мая прошло первенство Татарстана по баскетболу среди юношей в возрасте до 15 лет. После уверенной победы в полуфинале над хозяевами со счетом 92.31 казанская команда СШ «Уникс-Юниор» встретилась с соперником из Набережных Челнов. В итоге юные баскетболисты из столицы Татарстана одержали вверх и здесь – счет 75:47, и стали чемпионами республики.

Таким образом, на втором месте оказалась команда СШ-10 из Набережных Челнов, а «бронза» досталась представителям Алексеевской спортшколы.