В Агрызском районе Татарстана обнаружили местообитание птиц из Красной Книги

Кулик-сорока хорошо плавает и ныряет. Фото: Госкомитет по биоресурсам Татарстана

На территории заказника в Агрызском районе заметили двух редких птиц: кулика-сороку и черноголового хохотуна. Их местообитание обнаружили сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Кулик-сорока занесен в региональную и федеральную Красную книгу. Пернатые хорошо плавают и умеют нырять. Увидеть их можно в Агрызском, Азнакаевском, Апастовском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нижнекамском и Чистопольском районах.

Черноголовый хохотун также находится под угрозой исчезновения. Птицу из семейства чайковых можно встретить во всех районах, расположенных вблизи Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, сообщает пресс-служба госкомитета.

Черноголовый хохотун также находится под угрозой исчезновения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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