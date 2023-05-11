В Казани в поселке Борисоглебское до конца октября закрыли мост через Сухую реку

Транспорт сможет проехать по объездному маршруту рядом с мостом. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Казани в поселке Борисоглебское на реконструкцию закрыли мост через Сухую реку. До 30 октября будет перекрыто движение на участке от улицы Камчатская до дома №1 по улице Луговая.

Транспорт сможет проехать по объездному маршруту рядом с мостом, сообщает Комитет по внешнему благоустройству Казани. На самом же сооружении планируют заменить несущие конструкции, также там до нормативов расширят проезжую часть, обустроят тротуары, установят новое освещение и элементы безопасности.

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