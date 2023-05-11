Центр Казани перекроют из-за легкоатлетического марафона

Ограничивать движение начнут с 22 мая. Фото: Василий Вахрин

В столице Татарстана с 27 по 28 мая пройдет Международный легкоатлетический «Казанский марафон — 2023». В связи с этим в центре города уже с 22 мая начнут массово ограничивать движение. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Иисполкома Казани.

Где перекроют движение из-за «Казанского марафона-2023»

- С 22 мая 22.00 до 28 мая 22.00 — на парковке Центрального стадиона.

- С 26 мая 15.00 до 28 мая 22.00 — от улицы Лево-Булачной до улицы Московской.

- С 27 мая 23.00 до 28 мая 22.00 — от улицы Лево-Булачной до улицы Саид-Галеева.

- С 27 мая 23.00 до 28 мая 17.00 — от дома № 2 по улице Московской до улицы Ташаяк.

- 27 мая с 15.00 до 17.15 — от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата; от улицы Мусы Джалиля до улицы Ташаяк; от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина; от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной; от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы.

- 28 мая с 5.30 до 14.15 — от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина; от улицы Большой Красной до улицы Кремлевской набережной; от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачной; от улицы Чернышевского до Кремлевской дамбы; от Кремлевской дамбы до улицы Ташаяк; от улицы Пушкина до улицы Ташаяк; от улицы Ташаяк до улицы Татарстан; от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк.

- 28 мая с 5.45 до 13.30 — от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольской.

- 28 мая с 6.00 до 14.00 — от улицы Декабристов до улицы Фатыха Амирхана.

- 28 мая с 6.00 до 11.15 — от улицы Фатыха Амирхана до улицы Сибгата Хакима и от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с Чистопольской.

- 28 мая с 6.30 до 10.15 — Чистопольское кольцо, от улицы Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена»; от остановки «Футбольный стадион Казань Арена» в сторону Чистопольского кольца.

- 28 мая с 6.30 до 10.30 — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

- 28 мая с 6.30 до 11.00 — от улицы Сибгата Хакима до моста «Миллениум и на самом мосту.

- 28 мая с 6.30 до 12.00 — от съезда с моста «Миллениум» до жилого комплекса «Европейский».

- 28 мая с 6.30 до 14.15 — от улицы Островского до улицы Лево-Булачной; от улицы Лево-Булачной до улицы Московской; от улицы Тукая до улицы Московской; от улицы Пушкина до улицы Назарбаева; от улицы Салимжанова до переулка Щербаковский; от улицы Айдинова до улицы Назарбаева.

- 28 мая с 8.30 до 14.15 — от улицы Татарстан до улицы Ахтямова, от улицы Марджани до улицы Каюма Насыри и от улицы Сафьян до улицы Татарстан.

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