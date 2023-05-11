В Татарстане задержана замминистра строительства республики Элеонора Абубакирова

В ближайшее время суд изберет для Абубакировой меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане задержана заместитель министра строительства республики Элеонора Абубакирова. Как сообщают источники «КП-Казань», она подозревается в получении взятки на сумму около 9 миллионов рублей на одном из предыдущих мест работы.

В ближайшее время суд изберет для Абубакировой меру пресечения.

В должности заместителя министра строительства Татарстана Абубакирова работает с декабря 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Казани за пропаганду ЛГБТ задержаны двое блогеров-иностранцев.

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