Председателем Тюлячинского районного суда назначен Айрат Гимранов

Судьей Гимранов работает с 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Айрат Гимранов назначен председателем Тюлячинского районного суда Татарстана. Соответствующий указ 10 мая подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Айрат Гимранов был судьей Авиастроительного районного суда Казани. Примечательно, что он в 34 года окончил казанский филиал Российского государственного университета правосудия. Судьей работает с 2015 года.

Тюлячинский районный суд возглавлял Рамиль Бикмиев, летом 2022 года его рекомендовали на должность председателя Заинского городского суда.

Ранее мы сообщали, что в суд Набережных Челнов вернули дело о финансовой пирамиде с 7 тысячами потерпевших.

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