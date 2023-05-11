Президентом Лиги студентов Татарстана избран Шамиль Якупов

Якупов пообещал приложить необходимые усилия, чтобы сделать жизнь студентов лучше Фото: принтскрин видео.

В Казани 10 мая прошли выборы нового президента Лиги студентов Татарстана. На пост претендовали два человека - Шамиль Якупов, который в последние годы возглавлял студенческие отряды Татарстана, а также Никита Лобанов, он трудился вице-президентом организации.

Руководителя выбирали с помощью голосования, участие в нем приняли около 900 делегатов из вузов и ссузов республики. Наибольшим числом голосов новым президентом Лиги студентов РТ был избран Шамиль Якупов.

После избрания Якупов пообещал приложить необходимые усилия, чтобы сделать жизнь студентов в ближайшие два года лучше.

Ранее мы сообщали, что депутат Госдумы Александр Мажуга раскритиковал законопроект от Татарстана об обязательном распределении студентов на работу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram