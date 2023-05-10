В Чувашии выделили 25 миллионов рублей на благоустройство Алатыря и Новочебоксарска, соответствующее постановление подписали 5 мая. Оно было обнародовано накануне на портале органов власти Чувашской Республики.

Известно, что два города, Алатырь и Новочебоксарск, стали победителя конкурса лучших проектов в сфере благоустройства. Из резервного фонда Кабинета министров Чувашии в качестве награды им выделили 25 миллионов рублей. Средства будут потрачены на воплощение в жизнь предложенных проектов.

Согласно распоряжению, Алатырь получит на благоустройство города 20 миллионов рублей, Новочебоксарск – 5.

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