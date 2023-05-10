Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учредителя топливной компании осудили за организацию незаконной заправки в Татарстане, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что 52-летний мужчина с апреля 2021 по февраль 2022 года организовал газозаправочную станцию для автомобилей в селе Юхмачи Алькеевского района Татарстана. У заправки не было соответствующей лицензии на осуществление деятельности. Кроме того, станция работала с нарушением требований промышленной безопасности.

Менее чем за год нелегальная заправка принесла владельцу более 9 миллионов рублей.

Накануне нарушителю вынесли приговор по статье 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность). Он получил 2 года условно испытательным сроком 3 года, а также 50-тысячный штраф в доход государства.

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