В Татарстане садоводам возместят часть затрат на строительство и капремонт

Получателя субсидии определят с помощью конкурса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил порядок выдачи субсидий из бюджета садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Они могут компенсировать затраты на строительство, капремонт, реконструкцию систем хозяйственно-бытового водоснабжения и площадок для сбора и вывоза ТКО. Получателя субсидии определят с помощью конкурса, исходя из лучших условий достижения результатов.

Кроме того, Минсельхоз Татарстана с 15 по 29 мая будет принимать заявки от владельцев личных подсобных хозяйств, на возмещение части затрат по содержанию скота дойных коров, козоматок и козочек старше одного года. В подворьях, которые содержат одну корову - 2 тысячи рублей, две коровы - 3 тысячи рублей, три коровы и более - 4 тысячи рублей.

Мера поддержки будет выплачена, если подписан договор на проведение ветеринарных мероприятий на 500 рублей с дополнительной выплатой субсидии на каждую корову 300 рублей.

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