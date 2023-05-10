Выехавший с работы на скутере житель Набережных Челнов найден мертвым

На обочине дороги были обнаружены шлем и скутер

В Набережных Челнах завершились поиски выехавшего с работы на скутере и в последствии пропавшего 57-летнего мужчины. Он найден мертвым.

Напомним, челнинец пропал 6 мая. Он выехал домой с работы на скутере в районе Лесоцеха. На обочине дороги по пути в СНТ «Любитель природы» были обнаружены его шлем и скутер. На следующий день нашли и самого мужчину.

- Ранним утром волонтеры и родственники снова выехали на поиски. К сожалению, с печальным исходом. Найден. Погиб, – рассказали волонтеры.

Обстоятельства и причина смерти мужчина не раскрываются.

Ранее мы сообщали, что в Казани завершились поиски 12-летней девочки.

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