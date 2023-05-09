Владимир Соловьев опубликовал видео шествия конной кавалерии на параде Победы в Набережных Челнах

Всадники стали участниками шествия наравне с техникой. Фото: скриншот с видео

В этот вторник, 9 мая, в Набережных Челнах прошел парад в честь Дня Победы. В шествии приняли участие 36 расчетов. Вместе маршировали ученики кадетских классов, студенты, сотрудники пожарно-спасательного отряда и конная кавалерия. Видео последней опубликовал в своем телеграм-канале известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он также подписал и автора данного ролика - пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

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