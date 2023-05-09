Умер Рафкать Гафуров, отец экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова

Рафкать Гафуров в свое время проработал 12 лет зам гендиректора «Татнефти». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 86 году жизни скончался Рафкать Гафуров, отец экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщает на своем сайте казанский вуз. Гафуров-старший был известен в Елабуге, долгое время руководил ОРС НГДУ «Прикамнефть», 12 лет работал зам гендиректора «Татнефти», после чего вернулся из Альметьевска обратно в Елабугу.

Отметим, что один из его сыновей - Ильшат Гафуров – в свое время руководил городом, а потом стал ректором КФУ. Сейчас он уволен, так как находится под стражей в Москве и ждет суда. Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве к совершению заказного убийства.

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