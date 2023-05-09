9 Мая в Набережных Челнах пройдет парад ретротехники

Техника доедет до мемориала «Родина–мать».Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в День Победы – 9 Мая, по улицам праздничным парадом проедет колонна ретротехники. В 10.00 она выехала от парковки торгового центра «Эссен», проследовала на проспект Яшлек, далее по проспекту Мира и доедет до мемориала «Родина–мать».

Всего в колоне задействованы около 10 мотоциклов и 20 автомобилей времен Великой Отечественной войны, сообщают «Челнинские известия».

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