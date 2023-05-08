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НовостиОбщество8 мая 2023 13:21

В Татарстане вдове ветерана Великой Отечественной войны выделили субсидию на квартиру

Она обратилась за помощью в Госжилфонд республики
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас семья ветерана подбирает подходящую квартиру.

Сейчас семья ветерана подбирает подходящую квартиру.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Казани, вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась с просьбой улучшить ее жилищные условия. Ее запрос одобрили, и на эти цели из федерального бюджета была выделена субсидия. Сейчас семья ветерана подбирает подходящую квартиру.

По информации Госжилфонда Татарстана, за последние 17 лет в республике обеспечены жильем более 6,1 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Квартиры передаются в пользование с ремонтом, сантехникой, счетчиками и электрическими плитами.

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