В Татарстане вдове ветерана Великой Отечественной войны выделили субсидию на квартиру

Сейчас семья ветерана подбирает подходящую квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Казани, вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась с просьбой улучшить ее жилищные условия. Ее запрос одобрили, и на эти цели из федерального бюджета была выделена субсидия. Сейчас семья ветерана подбирает подходящую квартиру.

По информации Госжилфонда Татарстана, за последние 17 лет в республике обеспечены жильем более 6,1 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Квартиры передаются в пользование с ремонтом, сантехникой, счетчиками и электрическими плитами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram