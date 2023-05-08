В День Победы по улицам Нижнекамска проедет праздничный ретротрамвай

Трамвай проследует по маршруту №2. Фото: официальный сайт Нижнекамского района

В День Победы 9 мая по улицам Нижнекамска проедет праздничный ретротрамвай по маршруту №2. Вагон ярко оформят, а во время движения пассажирам будут показывать видеоролики и транслировать песни военных лет.

Всего планируют организовать шесть таких рейсов. От депо трамвай будет отъезжать в 9.01, 10.09, 11.17, 13.03, 14.10 и 15.26. От Красного Ключа трамвай трогается в 9.35, 10.44, 11.52, 13.37, 14.47 и 16.02, сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

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