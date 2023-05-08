В Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело рыбака, пропавшего в марте

Спасатели искали мужчину несколько дней, но поиски ни к чему не привели. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 7 мая, очевидцы вблизи берега Волги у поселка Кзыл-Байрак Верхнеуслонского района обнаружили тело.

Им оказался мужчина 1958 года рождения, который утонул в марте во время рыбалки возле села Пустые Моркваши Верхнеуслонского района. На глазах у очевидцев он пытался возвратиться к берегу на лыжах, но провалился под лед.

Спасатели искали мужчину несколько дней, но поиски ни к чему не привели. Тело утонувшего передали сотрудникам правоохранительных органов. Причиной трагедии стал выход на хрупкий весенний лед.

Напомним, ранее на реке Каме в Агрызском районе Татарстана несколько дней водолазами велись поиски мужчины и женщины, которые также отправились на рыбалку.

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