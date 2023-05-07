В центре Чебоксар заработал кинотеатр под открытым небом

Показы начались с картины «Офицеры». Фото: скриншот

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем телеграм-канале сообщил, что в центре города на Красной площади под открытым небом заработал кинотеатр «Фильмы Победы». В первый же вечер там для всех желающих бесплатно показали картины «Офицеры» и «В бой идут одни «старики».

- Одеваемся потеплее и берем с собой горячий чай, - посоветовал Денис Спирин посетив первый сеанс.

Планируется, что в этом кинотеатре будут показывать два фильма в день, кроме 9 мая. Время начала сеансов 15.00 и 19.00.

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