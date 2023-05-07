Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 мая 2023 12:09

В центре Чебоксар заработал кинотеатр под открытым небом

Фильмы показывают прямо на Красной площади города
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Показы начались с картины «Офицеры».

Показы начались с картины «Офицеры».

Фото: скриншот

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем телеграм-канале сообщил, что в центре города на Красной площади под открытым небом заработал кинотеатр «Фильмы Победы». В первый же вечер там для всех желающих бесплатно показали картины «Офицеры» и «В бой идут одни «старики».

- Одеваемся потеплее и берем с собой горячий чай, - посоветовал Денис Спирин посетив первый сеанс.

Планируется, что в этом кинотеатре будут показывать два фильма в день, кроме 9 мая. Время начала сеансов 15.00 и 19.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram