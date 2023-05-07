В Татарстане за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали шесть человек

за все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 205 416 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане специалисты выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, в шести из них пациентам понадобилась госпитализация, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Также согласно информации федерального оперштаба, за все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 205 416 человек, 202 821 из которых выздоровел, в том числе и 12 пациентов за последние сутки, а 2 010 скончались в результате болезни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram