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НовостиПроисшествия7 мая 2023 10:42

В Татарстане 19-летний парень пострадал, когда его нога застряла в мотоблоке

Для его спасения пришлось вызывать спасателей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Самостоятельно вытащить ногу у молодого человека не получалось.

Самостоятельно вытащить ногу у молодого человека не получалось.

Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 7 мая, спасателей вызвали на помощь 19-летнему парню в поселок Круглое Поле Тукаевского района. Нога молодого человека застряла в мотоблоке, вытащить собственными силами у местных жителей не получалось, сообщает МЧС Татарстана.

Приехав на место сотрудники дежурной смены ЗПСО №6 из Набережных Челнов при помощи гидравлического инструмента и шлифовальной машинки перерезали нож фрезы мотоблока. Пострадавшего спасли и передали медикам «скорой».

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