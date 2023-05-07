В Татарстане 19-летний парень пострадал, когда его нога застряла в мотоблоке

Самостоятельно вытащить ногу у молодого человека не получалось. Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 7 мая, спасателей вызвали на помощь 19-летнему парню в поселок Круглое Поле Тукаевского района. Нога молодого человека застряла в мотоблоке, вытащить собственными силами у местных жителей не получалось, сообщает МЧС Татарстана.

Приехав на место сотрудники дежурной смены ЗПСО №6 из Набережных Челнов при помощи гидравлического инструмента и шлифовальной машинки перерезали нож фрезы мотоблока. Пострадавшего спасли и передали медикам «скорой».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram