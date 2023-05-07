Олегу Сорокину из Татарстана присвоили звание Героя России посмертно

Золотую звезду родным погибшего вручил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

В ходе тяжелых боев 26 марта прошлого года в зоне проведения СВО исполняя свой воинский долг погиб 27-летний старший лейтенант Олег Сорокин, уроженец Мамадышского района. Он ббыл удостоен звания Героя России посмертно.

На мероприятии, посвященном 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло 4 мая в Казани на сцене театра им. Джалиля, в торжественной обстановке золотую звезду родителям погибшего героя вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Я хочу, чтобы каждый мамадышец знал и помнил имя и подвиги этого человека. Низкий поклон родителям - Геннадию Николаевичу и Светлане Владимировне, - отметили в соцсетях глава Мамадышского района Анатолий Иванов.

Также Минниханов вручил Ордена Мужества родным погибших в зоне СВО старшего лейтенанта Германа Захарова и рядового Фаниля Хисматуллина.

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