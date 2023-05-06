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НовостиОбщество6 мая 2023 14:19

В Татарстане на ребенка упали футбольные ворота

Инцидент произошел в Высокогорном районе
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Высокогорном районе Татарстана на 11-летнего ребенка упали футбольные работы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следкома республики. О самом происшествии написали в ТГ-канале Mash Iptash.

В посте сообщают, что ученики Дубъязинской школы играли в футбол на стадионе. Мальчик залез на ворота, но они его не выдержали и упали. Он получил травму челюсти и выбитые зубы. Сам он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где ему сделали операцию. Состояние ребенка стабильное.

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