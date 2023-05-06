Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах приступили к монтажу уличного освещения в рамках программы «Наш двор». Об этом рассказала руководитель Фонда «Института развития городов» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, на сегодняшний день работы выполнены на 19%. На складе хранится более 70 процентов оборудования. Среди них спортивное и уличное оборудование. Она также рассказала, что в последние две недели от жителей Татарстана поступило более 550 обращений. В основном по поводу качества благоустройства дорог и тротуаров, освещения дворов и других проблем.

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