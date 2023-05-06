Капремонт учреждений здравоохранения в Татарстане выполнен на 38%

Фото: Олег УКЛАДОВ

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения в Татарстане выполнен на 38%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в правительстве республики.

Он отметил, что на этой неделе были сделаны ремонты в трех ФАПах Сармановского и Агрызского районов. Два учреждения отремонтированы в Буинском районе и один в Арском.

Айзатуллин добавил, что ремонт стационаров в республике сделан на 40 процентов. В одиннадцати муниципальных образованиях работы завершены на сто процентов.

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